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Okul Müdür Yardımcısı nöbetci öğretmenin eşi tarafından darp edildi

3. Sayfa Haberleri

Okul Müdür Yardımcısı nöbetci öğretmenin eşi tarafından darp edildi

Erzurum'un Palandöken ilçesi Sebahattin Solakoğlu İlkokulu müdür yardımcısı, okulda görevli öğretmenin akademisyen eşi tarafından darp edildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Sebahattin Solakoğlu İlkokulu müdür yardımcısı, okulda görevli öğretmenin akademisyen eşi tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Okul Müdür Yardımcısı Sadrettin Karaca ders arasında nöbetçi olan öğretmen F. I.'ı ikaz ederek sorumluluk alanında bulunmasını istedi. Bu durumdan rahatsız olan öğretmen müdür yardımcısının kendisini öğrencilerin yanında rencide ettiğini öne sürerek konuyu eşi M.I.'a anlatınca akademisyen olduğu belirtilen eş arkadaşlarıyla birlikte okul önüne gelerek mesai sonrası evine giden Müdür Yardımcısı Sadrettin Karaca'yı darp etti. Yüzünden ve burnundan aldığı darbelerle yaralanan müdür yardımcısı şahıslardan şikayetçi oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nce konuyla ilgili soruşturma başlatılırken sendika yöneticileri eğitimcilere yönelik şiddete tepki açıklaması yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum 3. Sayfa Haberler

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