Okul harçlığı biriktirmek için çalıştığı iş yerinden evine giderken öldürülen Edanur'un katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet

Okul harçlığı bitirmek için çalıştığı iş yerinden evine giderken öldürülen Edanur'un katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet

KAYSERİ - Kayseri'de okul harçlığı biriktirmek için çalıştığı işinden evine giderken öldürülen 18 yaşındaki Edanur Çoban'ın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada; tutuklu sanık Gökhan Ç., Edanur'un annesi Tuğba, babası Akın Çoban, müşteki ve sanık avukatları hazır bulundu. Karar duruşmasında konuşan Edanur'un babası Akın Çoban; "Kızım katledileli 357 gün oldu. Bugüne kadar düzgün bir savunma yapmadılar. Ciğerim yanıyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" derken, Anne Tuğba Çoban ise; "Allah yanına koymasın. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

"Gerçekleştirmek istediğim hayallerim var"

Mahkemede son sözü sorulan tutuklu sanık Gökhan Ç. ise, tahliyesini ve beraatını talep ederek; "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Bana biri benim birini öldüreceğimi söylese inanmazdım. Dışarıda ailem var. Topluma karışmak istiyorum. Gerçekleştirmek istediğim hayallerim var. Keşke o gün oraya gitmeseydim. Türk adaletinin affına sığınıyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. Böyle olmasını istemezdim. Olay nedeniyle pişmanım" ifadelerini kullandı.

Mahkemece heyeti yapılan yargılama sonucunda, Gökhan Ç.'ye "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Kayseri'de 13 Eylül 2023'te akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, adalet bölümünü kazanan ve üniversite zamanında ailesine yük olmamak için bir restoranda garsonluk yapan Edanur Çoban, evine giderken eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Gökhan Ç. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Edanur Çoban ile Gökhan Ç.'nin 1.5 yıl boyunca arkadaşlık yaptığı, Edanur'un olaydan 1 hafta önce ayrılmak istediğini söylediği öğrenilmişti. Ayrılma teklifini kabul etmeyen Gökhan Ç.'nin internetten av tüfeği satın alarak, işten çıkış saatini bildiği Edanur'u iş yerine yakın bir yerde beklemeye başlamıştı. Aracını park eden Gökhan Ç., talihsiz kızı iş çıkışı takip edip, kimsenin olmadığı bir yerde çantasından tüfeğini çıkararak ateş açmıştı. Olayın ardından aracıyla Nevşehir'e kaçan Gökhan Ç., yakalanarak gözaltına alınmıştı.