Okul çevresindeki 'şüpheli' ekipleri harekete geçirdi

Eskişehir'de bir ortaokulun çevresinde şüpheli olarak ihbar edilen şahıs polis ekiplerini harekete geçirirken, bahse konu kişinin şüpheli bir durumunun olmadığı ekiplerce belirlendi.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Gülağaç Sokak üzerinde bulunan Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaöğretim Okulu'nun çevresindeki bir şahsın hareketleri şüpheli görülmesi üzerine, durum polis ekiplerine ihbar edildi. Okulda görevli bekçi ve sevk edilen polis ekiplerince çevrede araştırma yapıldı. Yapılan araştırma sonucunda tespit edilen şahsın sorgusulamasında şüpheli bir unsura rastlanılmadı. Öte yandan okul çevresinde buna benzer ihbarların son dönemde arttığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı