Okmeydanı'nda "hastane kurşunlandı" paylaşımına gözaltı

İstanbul Okmeydanı'ndaki özel bir hastanenin kurşunlandığını dair paylaşım yapan kişi, "suç ve suçluyu övme" suçu kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Okmeydanı'ndaki özel bir hastanenin kurşunlandığına dair sosyal medyada yer alan paylaşımla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Paylaşımı yapan kişinin Osman Ç.(30) olduğu tespit edildi. Şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gözaltına alındı. Polis ekiplerince ifadesi alınan şahsın, 'suç ve suçluyu övme' suçundan gün içerisinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL