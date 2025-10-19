Oklahoma Eyalet Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
ABD'de bulunan Oklahoma Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Üniversitenin yurt binasında düzenlenen saldırıda en az 3 kişi yaralandı. Polis, saldırı ihbarının yerel saatle 03.40 sıralarında yapıldığını aktararak, yaralılardan birinin üniversite öğrencisi olduğunu belirtti.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. - OKLAHOMA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa