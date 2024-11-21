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Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu

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Elazığ'da pompalı tüfekle kahvehaneye giren bir saldırgan, arkadaşlarıyla okey oynayan şahsa ateş etti. Yaşanan arbede sırasında saldırgan darp edilip bıçaklandı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekiplerine teslim edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da okey oynayan bir şahıs, kahvehaneye pompalı tüfekle giren bir saldırgan tarafından hedef alındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, yaralının tedavisi devam ediyor. Saldırgan yakalandı ve tutuklandı.

Olay, dün gece merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle kahvehaneye gelen Y.P., arkadaşlarıyla okey oynayan M.B.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Olayda, M.B. yaralanırken saldırgan şahıs ise kahvehanedeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan arbedede saldırgan şahıs, darp edildi ve bıçaklandı. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tedavisi tamamlanan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Y.P. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POMPALI TÜFEKLE İÇERİ GİRDİ

Olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Kahvehanenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Y.P.'nin arkasına sakladığı pompalı tüfekle içeri girdiği ve M.B.'ye ateş ettikten sonra kaçtığı, diğer vatandaşların da panik içerisinde dışarı koştuğu görüldü.

Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa
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