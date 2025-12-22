Okan Buruk'un ifadeye çağrıldığı iddiasının doğru olmadığı öğrenildi

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Okan Buruk'un ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, bu iddianın gelinen aşamada doğru olmadığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma sürerken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na çağrıldığı iddia edildi. Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre gelinen aşamada bu iddianın doğru olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL