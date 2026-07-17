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Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un evinde gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekipleri arama ve gözaltı kararını tebliğ etti.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Oğuzhan Uğur'un, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin arama ve gözaltı kararını Oğuzhan Uğur'a tebliğ ettiği anlar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Oğuzhan Uğur'un evinde gözaltına alındığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin Uğur'un evine gelerek arama ve gözaltı kararını tebliğ ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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