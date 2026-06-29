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Gaziantep'te seyir halindeki otomobil alev aldı

Gaziantep'te seyir halindeki otomobil alev aldı
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde seyir halindeyken motor bölümü alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Sürücü ve yolcular tahliye edilirken, itfaiye yangını söndürdü.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil Kurtuluş Mahallesi'nde seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek, araçta bulunan yolcularla birlikte aşağı indi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Otomobilde büyük hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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