Oğuz Murat Aci'nin Ailesi Şikayetini Geri Çekti

Oğuz Murat Aci'nin ailesi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

İSTANBUL - Eyüpsultan'da Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin ailesinin, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilek sundu.