Oğuz Murat Aci'nin Ailesi Şikayetini Geri Çekti
Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin ailesi, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini belirterek şikayetini geri çekti. Soruşturma devam ediyor.
Oğuz Murat Aci'nin ailesi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
İSTANBUL - Eyüpsultan'da Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin ailesinin, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilek sundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa