Öğretmenin üzerine tabela düştü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir anaokulunda bahçede öğrencilerle etkinlik düzenleyen öğretmenin kafasına, şiddetli rüzgardan savrulan tabela düştü.
İlçeye bağlı Demokrasi Mahallesinde bulunan Vilayetler Hizmet birliği Anaokulu bahçesinde öğrencilerle etkinlik düzenleyen öğretmenin kafasına, şiddetli rüzgardan savrulan tabela düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, bahçede bulunanlar yere düşen öğretmenin yardımına koştu.
Öğretmen, çağırılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı