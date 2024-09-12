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Öğretmen Yüksel Yalçınkaya'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği ihlal kararının ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten atılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkında ikinci kez yapılan yargılamada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği ihlal kararının ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten atılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkında ikinci kez yapılan yargılamada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuksuz sanık Yüksel Yalçınkaya, sanık avukatı, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, çok sayıda siyasi ve STK üyesi katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmada ifade veren tutuksuz sanık Yüksel Yalçınkaya, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Benden terörist olmaz. Bu yapılanmanın içinde hiçbir zaman bulunmadım. Ben masumum" dedi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılanmada tüm gerekçeler değerlendirilerek, Yüksel Yalçınkaya'ya yeniden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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