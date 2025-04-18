İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'sis' engeli

Sabiha Gökçen'de uçuşu olanlar dikkat! Birçok sefer etkilenecek
Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet'ten dikkat çeken hutbe! Akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi

Öğretmen Taciz İddiasıyla Gözaltına Alındı, Tutuklandı

Öğretmen Taciz İddiasıyla Gözaltına Alındı, Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir lisede görev yapan öğretmen, öğrencilerin şikayetleri üzerine taciz iddialarıyla gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir lisede görev yapan öğretmen A.A., öğrencilerin şikayeti üzerine taciz iddiasıyla gözaltına alındı. Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde bazı öğrencilerin durumu ailelerine ve okul yönetimine bildirmesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğretmen, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bozdoğan Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.A. Nazilli Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.