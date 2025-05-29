Öğretmen Onur Uçkun'un Cansız Bedeni Uçurumda Bulundu

Öğretmen Onur Uçkun'un Cansız Bedeni Uçurumda Bulundu
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 27 Mayıs'ta kaybolan ilkokul öğretmeni Onur Uçkun'un aracı uçurumda bulundu. Arama kurtarma ekipleri, Uçkun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde görev yapan ve 27 Mayıs Salı günü gece 04.00'den beri kendisinden haber alınamayan Konya Akşehirli ilkokul öğretmeni Onur Uçkun'un aracı Akşehir Cankurtaran Mahallesi yakınlarındaki uçurumda bulundu. AFAD ve arama kurtarma ekipleri uçuruma düşen araca ulaştıklarında öğretmen Uçkun'un cansız bedeni ile karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehirli öğretmen Onur Uçkun (35), salı günü sabah evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir ilkokulda öğretmenlik yapan öğretmen Uçkun için ailesi polis ve jandarmaya başvururken, sabah saat 04.00'de evinden ayrılan Onur Uçkun'un kimlik, cep telefonu ve cüzdan gibi kişisel eşyalarını yanına almadığı sadece beyaz renkli otomobiliyle evden ayrıldığı öğrenildi. Kozluçay İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Uçkun'un kullandığı otomobil, Konya'nın Akşehir ilçesi Engili Mahallesi'nde saat 04.35 sıralarında PTS kameralarına takıldı. Bu görüntü, kayıp öğretmenin izine ulaşılmasında önemli bir ipucu oldu. Konya AFAD ekipleri ve Akşehir'deki arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda, Yalvaç-Akşehir yolu üzerindeki Cankurtaran Yarma Mevkiinde uçurumda beyaz bir otomobil tespit edildi. Ekipler, yaklaşık 100 metre yükseklikten ip sistemiyle iniş yaparak aracın bulunduğu noktaya ulaştı. Yapılan ilk incelemede Onur Uçkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Arama kurtarma ve itfaiye ekipleri tarafından Uçkun'un cansız bedeni bulunduğu yerden yukarı çıkartıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Onur Uçkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uçkun'un neden ve nasıl uçuruma yuvarlandığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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