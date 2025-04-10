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Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi mahkemede kocasını suçladı

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ABD'deki sapık öğretmen skandalı büyük infiale neden oldu. Ohio'daki bir lisede öğretmenlik yapan kadın öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye ortaya girdiği çıktı.10 yıla kadar hapis cezası istenen 43 yaşındaki öğretmenin, mahkeme salonunda ise kocasını suçlaması pes dedirtti.

ABD'deki sapık öğretmen skandalı büyük infial yarattı. Ohio'daki bir lisede öğretmenlik yapan kadın öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye ortaya girdiği çıktı.

Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi mahkemede kocasını suçladı

ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hamilton İlçe Savcılığı 43 yaşındaki Emily Nutley'nin reşit olmayan bir çocukla cinsel ilişkiye girdiğini kabul ettiğini açıkladı.

Nutley'in öğrencesine okul saatleri dışında çıplak fotoğraflar ve cinsel içerikli mesajlar gönderdiği de bildirildi.


10 YIL CEZA ALMASI BEKLENİYOR

10 Haziran'da cezası açıklanacak olan Nutley'in 10 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

MAHKEMEDE KOCASINI SUÇLADI

Öte yandan mahkeme salonunda tüm suçlarını itiraf eden öğretmen Emily Nutley kocasını 'ağır ihmal' ile suçladı.

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Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi mahkemede kocasını suçladı
Kaynak: Haberler.com / Sergen Taban - 3.Sayfa
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