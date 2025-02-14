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Öğretmen Heimlich Manevrasıyla Öğrencinin Hayatını Kurtardı

Öğretmen Heimlich Manevrasıyla Öğrencinin Hayatını Kurtardı
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Kütahya'nın Simav ilçesindeki özel eğitim okulunda nöbetçi öğretmen, soluk borusuna yiyecek kaçan down sendromlu bir öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde özel eğitim veren bir okulda, nöbetçi öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı.

Çavdar Mahallesi'ndeki Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun yemekhanesinde yemek yerken soluk borusuna yiyecek kaçan down sendromlu bir öğrenci, aniden nefes almakta zorlanarak yere düştü. Durumu fark eden öğretmen Seyfi Kaya, vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uygulayarak öğrencisini hayata döndürdü.

Olay, yemekhanedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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