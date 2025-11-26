Haberler

Öğretmen Gülşen Tınas'ın Ölümüne Neden Olan Motosiklet Sürücüsü Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen öğretmen Gülşen Tınas'ın hayatını kaybettiği kazada motosiklet sürücüsü M.K.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen öğretmen Gülşen Tınas'ın hayatını kaybettiği kazaya karışan motosiklet sürücüsü M.K.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.Ç. yönetimindeki motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Gülşen Tınas'a çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tınas ile motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Silifke Gazipaşa İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Gülşen Tınas, doktorların tüm müdahalesine rağmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü M.K.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
