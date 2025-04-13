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Öğretim Görevlisine Hakaret İddiası Soruşturması Yıldız Teknik Üniversitesi'ne Gönderildi

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Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın Peygamber Efendimize hakaret ettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma, yetkisizlik nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üniversite rektörlüğüne gönderildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın verdiği bir ders esnasında Peygamber Efendimize hakaret ettiği iddiasına ilişkin soruşturma dosyasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 'yetkisizlik' gerekçesiyle Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın Peygamber Efendimize hakaret içeren ifadeler kullandığı ileri sürülmüş, durum tepkilere neden olmuştu. Kutay hakkında, 2022 yılında da Ankara ve İstanbul'da müfredat dışına çıkarak Peygamber Efendimize hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı rektörlüğe gönderdi

Öte yandan konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Öğretim görevlisi Kutay hakkında başlatılan soruşturma yetkisinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda değil, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nde olduğu gerekçesiyle soruşturma dosyası rektörlüğe gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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