Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu

1974 yılında okulda 17 yaşındaki öğrenci Tom Schopf'a ait olduğu belirlenen cüzdan, yıllar sonra bulundu. İçinde öğrenci kimlik kartı, ehliyet, Sosyal Güvenlik kartı, aile ve arkadaş fotoğrafları, Eurail transit kartı, bir damıtımevine ait fiyat listesi ve 35 sentlik bir hokey bileti vardı.

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA ULAŞTI

Okulun hademesi Lorna McQueen, buldukları eşyaların kendilerini şaşırttığını ve sahibine ulaşmaya karar verdiklerini açıkladı. McQueen ve ekibi, 67 yaşına gelen Schopf'a sosyal medya aracılığıyla ulaştı.

51 YIL ÖNCE KAYBOLAN CÜZDANIYLA KARŞILAŞTI

İlk başta bunun bir şaka olduğunu sanan Schopf, okula gidince 51 yıl önce kaybolan cüzdanıyla karşılaştı. Böylece Schopf, yarım asır sonra unutmuş olduğu eşyasına yeniden kavuşmuş oldu.