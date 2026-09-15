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Öğrencilerin kaldığı evde yangın çıktı: 2 kişi dumanda etkilendi

Öğrencilerin kaldığı evde yangın çıktı: 2 kişi dumanda etkilendi
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Karabük’te, yabancı öğrencilerin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te, yabancı öğrencilerin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde'de meydana geldi. Yabancı öğrencilerin kaldığı 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulurken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olaya müdahale etmesiyle yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangında, dumandan etkilenen 2 yabancı öğrenci ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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