Öğrenciler dondurmaları montlarına gizleyip çaldı

Adana'da lise öğrencileri, bir bakkaldan dondurma çalarak montlarının içine gizledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Ferit Celal Güven Caddesi'ndeki bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışı bakkala gelen lise öğrencileri dondurma dolabının kapağını açarak onlarca dondurmayı aldı. Bazı öğrencilerin dondurmaları montlarının içine gizlediği görülürken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ADANA

