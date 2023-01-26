Öğrenci yurdundaki yangın korkuttu

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde çok katlı bir öğrenci yurdunun çatısında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, yangında ölen ya da yaralanan olmaması yüreklere su serpti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde çok katlı bir öğrenci yurdunun çatısında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, yangında ölen ya da yaralanan olmaması yüreklere su serpti.

Yangını, anons sayesinde duyduklarını belirten öğrenciler kendilerini hemen can havlıyla dışarı attıklarını dile getirirken yurttaki çoğu öğrencinin memleketlerine dönmeleri faciayı önledi.

Yangın ihbarının ardından olay yerine intikal eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, binanın çatı katında yangını söndürmeye çalışırken, ambulanslar da bina önünde hazır bekledi.

Yangından kaçan bazı öğrencilerin terlik, bazılarının da şort giydiği gözlenirken korku dolu gözle binadaki söndürme çalışmalarını izlediler.

Yurtta kalan öğrencilerden Murat Eren Esen, yangını anons sayesinde öğrendiklerini belirterek, "Yangın çıktığında yurttaki odamdaydım. Yangın çıktığını anons edilince öğrendim hemen kendimizi can havlıyla dışarı attık, koridorlar duman kokuyordu. Yangın çatı katında çıkmış bacadan olduğu söyleniyor ancak kesin neden çıktığı henüz belli değil. Yurtta 200'ün üzerinde öğrenci kaldığını biliyorum. Yangında dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadığını biliyoruz. Çoğu öğrenciler evlerine döndüğü için yurtta 100 kadar kalan olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde doktora yapan öğrencilerden Mükremin Şahin de, "Yangın sırasında yurtta odadaydım ders çalışıyordum. Güvenliğin haber vermesiyle yangını öğrendik hemen kendimizi dışarı attık. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığını biliyoruz. Zaten herkes hemen aşağıya indi" diye konuştu. - TRABZON