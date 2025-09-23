Öğrenci yurdundaki skandala ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'ndaki tadilat sırasında öğrencilerin eşyalarını yağmalayan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da bulunan Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'nda yaz döneminde yapılan tadilat sırasında yaşanan skandalı yankıları devam ediyor.

ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRAN SKANDAL

Öğrenciler, kişisel eşyalarının karıştırıldığını, bazı eşyalarının çalındığını ve odalarına kendilerine ait olmayan cinsel içerikli materyallerin bırakıldığını skandalda2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısının açığa alınmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan yaşanan skandala imza atan 4 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 4 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.