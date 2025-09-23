Haberler

Öğrenci yurdundaki skandala ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Öğrenci yurdundaki skandala ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'nda yaz döneminde yapılan tadilat sırasında öğrencilerin eşyalarını yağmalayan ve iç çamaşırlarına kalpler çizen 4 kişi için karar verildi. Mahkeme şüphelilerin tutuklanmasına hükmetti.

Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'ndaki tadilat sırasında öğrencilerin eşyalarını yağmalayan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da bulunan Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'nda yaz döneminde yapılan tadilat sırasında yaşanan skandalı yankıları devam ediyor.

ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRAN SKANDAL

Öğrenciler, kişisel eşyalarının karıştırıldığını, bazı eşyalarının çalındığını ve odalarına kendilerine ait olmayan cinsel içerikli materyallerin bırakıldığını skandalda2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısının açığa alınmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan yaşanan skandala imza atan 4 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 4 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Alacak tartışmasında iş insanını bıçaklayarak öldürdü

Sokak ortasındaki vahşet kamerada! Katledip başında bekledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda

Erdoğan imzaladı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.