Öğrenci yurdundaki skandala imza atan 4 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'nda öğrencilerin eşyalarını karıştırıp, cinsel içerikli materyaller bırakan 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul'da bulunan Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'nda yaz döneminde yapılan tadilat sırasında büyük bir skandal yaşandı.

ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRAN SKANDAL

Öğrenciler, kişisel eşyalarının karıştırıldığını, bazı eşyalarının çalındığını ve odalarına kendilerine ait olmayan cinsel içerikli materyallerin bırakıldığını belirtti. Ayrıca hijyen ve güvenlik açısından büyük endişe yaratan bu durumun ardından öğrenciler, psikolojik olarak da büyük bir travma yaşadı.

2 YURT MÜDÜRÜ VE 1 MÜDÜR YARDIMCISI AÇIĞA ALINDI

Yaşanan skandalın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısının açığa alındığı duyuruldu. Bakanlık açıklamasında "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanıldı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Skandal bütün ülkede büyük tepkiye neden olurken; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, skandala imza atan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı" ifadeleri kullanıldı.