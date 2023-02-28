Öğrenci yurdu inşaatında hırsızlık: 2 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Karabük'te öğrenci yurdu inşaatından hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Karabük'te öğrenci yurdu inşaatından hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karabük Üniversitesi kampüsündeki Asiye Hatun Öğrenci Yurdunun devam eden inşaatında bulunan demirlerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından ekiplerin şüphe üzerine durdurmak istedikleri 78 AT 177 plakalı kamyonet dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan aracın sürücüsü E.C.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde bahse konu hırsızlık olayında yanında bulunduklarını beyan ettiği E.Ç., Ş.C.Ç ve D.K isimli şüpheliler ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden EC.Y. ve S.C.Ç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken D.K. adli kontrolle serbest bırakıldı. E.Ç. isimli şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KARABÜK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Asiye Hatun Karabük 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Öğrenci yurdu inşaatında hırsızlık: 2 tutuklama - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.