Öğrenci Güvenliği İçin Okul Önlerinde Trafik Tedbirleri Alındı
2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında öğrencilerin güvenliğini artırmak amacıyla okul önlerinde trafik tedbirleri alındı. Yavuzlu İlkokulu ve Ortaokulu önündeki geçit çizgileri yenilenirken, jandarma ekipleri de çalışmalara katıldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerinde trafik tedbirleri alındı. Bu çerçevede, Yavuzlu İlkokulu ve Ortaokulu önünde okul geçidi çizgileri yenilenerek öğrencilerin güvenli geçişi için çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalara jandarma ekipleri de katılırken, okul yolu ve çevresinde meydana gelebilecek kazaların önlenmesi hedeflendi. Ayrıca sürücülere, okul önlerinde daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. - KİLİS

