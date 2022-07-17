Oğluyla kavga eden gence sopayla saldırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oğluyla kavga eden gence sopayla saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Oğluyla kavga eden gence sopayla saldırdı

Küçükçekmece'de gençlerin kavgasına birinin ailesi de dahil olunca olay büyüdü.

Küçükçekmece'de gençlerin kavgasına birinin ailesi de dahil olunca olay büyüdü. Bir kadın, eline aldığı sopa ile oğlu ile kavga eden genci kovalayıp dövdü.

Olay, dün gece Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki genç arasında kavga çıktı. Kavga büyürken, şahıslardan birinin ailesi de kavgaya müdahil oldu. Kavgada kadın, elindeki sopayla gence saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri şahısları ayırarak tarafları yatıştırmaya çalıştı. Ancak şahıslardan biri zorluk çıkarmaya devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı zorla yere yatırarak kelepçeleyip gözaltına alarak karakola götürdü. Kadının sopayla saldırdığı ve polisin şahsı gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kanarya Mahallesi Küçükçekmece kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title