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Oğlunun ölümünden sonra kendini balkondan attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Oğlunun ölümünden sonra kendini balkondan attı Zonguldak'ta yaklaşık bir ay önce intihar eden oğlunun acısına dayanamayarak balkondan kendini attı.

Oğlunun ölümünden sonra kendini balkondan attı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaklaşık bir ay önce intihar eden oğlunun acısına dayanamayarak balkondan kendini attı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde ayakkabı esnaflığı yapan Bilal Yazıcı, gittiği iş yerinin karşısında bulunan lokalin balkonundan kendisini atarak beton zemine düştü. Yaklaşık bir ay önce intihar eden oğlunun acısına dayanamayarak oturduğu lokalin balkonundan kendini attı. Oğlunun kaybetmesinin ardından bunalıma girdiği iddia edilen baba Bilal Yazıcı, lokalin balkonundan kendini attı. Yaşanan olayın ardından olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yazıcı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Yazıcı'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - 3. Sayfa

Bilal Yazıcı Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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