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Oğlunun ölüm haberi verilmek istenen babanın, banyoda cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Oğlunun ölüm haberi verilmek istenen babanın, banyoda cesedi bulundu

İstanbul'da kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Ramazan Karayaka hastanede hayatını kaybetti. Yakınları, durumu haber vermeye gittiği Ordu'daki babası Sırrı Karayaka'yı da evinin banyosunda ölü buldu. Yarım saat arayla yaşamını yitirdikleri belirlenen baba-oğul, ilçede toprağa verilecek.

İstanbul'da kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Ramazan Karayaka, hastanede hayatını kaybetti. Yakınları, vefat haberini vermek üzere Ordu'nun Mesudiye ilçesi Birebir Mahallesi'ndeki Ramazan Karayaka'nın babası Sırrı Karayaka'nın evine gitti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kapısı açık olan eve giren yakınları, Sırrı Karayaka'yı tek başına kaldığı evin banyosunda hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kalp rahatsızlığı da olan Sırrı Karayaka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARIM SAAT ARAYLA VEFAT ETTİLER

Karayaka'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yarım saat arayla vefat ettiği anlaşılan baba ve oğlunun, ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - 3. Sayfa

İstanbul Ordu 3. Sayfa Haberler

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