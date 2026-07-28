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Oğlunun burnunu kıran babaya adli kontrol

Oğlunun burnunu kıran babaya adli kontrol
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Samsun’un Atakum ilçesinde aile içi tartışmasında oğlunun burnunu kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde aile içi tartışmasında oğlunun burnunu kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. (26) yaralandı. Burnunun kırıldığı ileri sürülen genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan baba İ.K. (63), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba İ.K.'nin ifadesinde, "Oğlum uyuşturucu kullanıyor. Evi bastı, bize saldırdı. Arbede sırasında burnu kırılmış. Uzaklaştırma kararı istiyorum" dediği öğrenildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan baba İ.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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