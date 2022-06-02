Aile tartışması faciayla son buldu! Oğlunu tüfekle yaralayan kadın, intihar etti - Haberler

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Aile tartışması faciayla son buldu! Oğlunu tüfekle yaralayan kadın, intihar etti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Aile tartışması faciayla son buldu! Oğlunu tüfekle yaralayan kadın, intihar etti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Meva E., tartıştığı oğlu Mustafa E.'yi kolundan vurduktan sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi.

Serdivan Dağyoncalı Mahallesi'nde dün gece tartışan Meva E. ile oğlu Mustafa E. arasında sabah yeniden tartışma çıktı. Tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alan Meva E. oğlunu kolundan vurdu.

İNTİHAR ETTİ

Meva A., ardından silahı kendisine doğrultup tetiği çekerek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meva A.'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - 3. Sayfa

Serdivan Sakarya 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Murat ÖREN:

Bu olayda bir bit yeniği var ama ancak emniyet ortaya çıkarır.

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