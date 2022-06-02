Aile tartışması faciayla son buldu! Oğlunu tüfekle yaralayan kadın, intihar etti - Haberler

Aile tartışması faciayla son buldu! Oğlunu tüfekle yaralayan kadın, intihar etti Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Meva E., tartıştığı oğlu Mustafa E.'yi kolundan vurduktan sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi. Serdivan Dağyoncalı Mahallesi'nde dün gece tartışan Meva E. ile oğlu Mustafa E. arasında sabah yeniden tartışma çıktı. Tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alan Meva E. oğlunu kolundan vurdu. İNTİHAR ETTİ Meva A., ardından silahı kendisine doğrultup tetiği çekerek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meva A.'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga gönderildi. Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - 3. Sayfa Serdivan Sakarya 3. Sayfa Güncel Haberler

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