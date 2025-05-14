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Oğlunu Öldüren Baba Adliyeye Sevk Edildi

Oğlunu Öldüren Baba Adliyeye Sevk Edildi
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde baba ile oğul arasında çıkan silahlı çatışmada, 22 yaşındaki oğul hayatını kaybetti. Baba N.Ş., gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili güvenlik önlemleri artırıldı.

Oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi

Baba ile oğul arasındaki silahlı çatışmada 22 yaşındaki oğul hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde baba ile oğul arasında yaşanan silahlı çatışmanın ardından gözaltına alınan baba, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kapaklı'nın Yunus Emre Mahallesi bir sitede meydana gelen kan dondurucu olayda, 22 yaşındaki Hazat Şahin ile babası N.Ş. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Tartışmanın ardından motosikletle aynı adrese geri dönen Hazat Şahin, babasının bulunduğu daireye silahla ateş açtı. Bunun üzerine baba N.Ş., evde bulunan pompalı tüfekle balkonundan oğluna ateş etti.

Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Hazat Şahin ağır yaralı olarak Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Oğlunun ölümüne neden olan baba N.Ş., olaydan hemen sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Ş., adliyeye sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKE ÖZEN - 3.Sayfa
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