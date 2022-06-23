Oğlunun bıçaklanmasına dayanamadı! Kurşun yağdıran baba katil oldu

Çandarlı Mahallesi Sahil Plaj Caddesi Kumsalı'nda dün saat 22.00 sıralarında kavga yaşandı. İddiaya göre, astsubaylıktan 2009 yılında ihraç edildikten sonra seracılık yaparak fide üreten V.Y., aralarında daha önceden husumet bulunan Şaban Yılmaz ile tartıştı.

OĞLUNU BIÇAKLAYAN KİŞİYE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Şaban Yılmaz, bıçakla V.Y.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bu sırada olayı gören V.Y.'nin babası R.Y., ruhsatsız tabanca ile Şaban Yılmaz'a ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda vurulan Şaban Yılmaz kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaban Yılmaz'ın öldüğü belirlendi.

BABA GÖZALTINDA, OĞLU HASTANEDE

Yaralanan V.Y. ise sağlık ekipleri tarafından Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli R.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şaban Yılmaz'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. V.Y.'nin hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı.