'OĞLUMUZLA İLGİLENMİYORDU'

Adana'da, geçici velayeti boşanma aşamasındaki eşi Beritan Y.'de olan 8 aylık bebeğini kaçırdığı suçlamasıyla yakalanıp, sevk edildiği adliyede serbest bırakılan B.Y.'nin ifadesinde çocuğunun öz bakımının yerine getirilmediği için yanına aldığını söylediği öne sürüldü. B.Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Boşanma aşamasında olduğumuz eşim Beritan, oğlumuzla ilgilenmiyordu. Kendisinin psikolojik sorunları var. Çocuğuma bakmak yerine onu yakınlarına bırakıp, sürekli dışarıda geziyordu. Oğlumun öz bakımını bile bir anne olarak yerine getiremiyordu. Ben de bunun önüne geçmek için oğlumu yanıma aldım" dediği öğrenildi.