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Oğlu Tarafından Bıçaklanan Murat Çoban Toprağa Verildi

Oğlu Tarafından Bıçaklanan Murat Çoban Toprağa Verildi
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen 40 yaşındaki Murat Çoban'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Aile ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Murat Çoban toprağa verildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen 40 yaşındaki Murat Çoban'ın cenazesi toprağa verildi.

Yaklaşık 20 gün önce Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda; cinnet geçiren 17 yaşındaki A.Ç, annesi Nilay Çoban'ı bıçaklayarak öldürürken, babası Murat Çoban ile amcası Gürcan Ç, yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç'yi de bıçakla yaralamıştı.

Olayın ardından Çerkezköy ilçesinde hastanede tedavisi süren baba Muratlı Çoban kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Çoban'ın cenazesi, Fatih Mahallesi'nde Yeni Fatih Camii'ne getirildi. Çoban'ın kardeşi Gürcan Çoban ve babası Celil Çoban ile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Çoban'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Muratlı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA BAŞTUHAN - 3.Sayfa
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