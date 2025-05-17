Oğlu kanseri yenen babanın isteği duygulandırdı

Oğlu kanseri yenen babanın isteği duygulandırdı
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Oğlu kanseri yenen bir babanın sosyal medyada yaptığı çağrı duygulandırdı. Baba, "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" diye seslendi.

İstanbul'da kanser hastalığından kurtulan küçük bir çocuğun babası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hüzünlendirdi. Oğlunun balon uçurmak istediğini belirten baba, "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Gelir misiniz?" dedi.

KANSERİ YENEN OĞLU, BALON UÇURMAK İSTİYOR

İstanbul'da bir baba, oğlu kanseri yenince duygusal bir paylaşım yaptı. Çok fazla çevrelerinin olmadığını söyleyen baba, hastalıktan kurtulan çocuğunun balon uçurmak istediğini belirterek, insanları davet etti.

"BİZİM FAZLA ÇEVREMİZ YOK, GELİR MİSİNİZ?"

Baba paylaşımında, "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz Sancaktepe Belediyesi önünde 25 Mayıs Pazar günü saat 14.00'da." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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