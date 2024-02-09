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Öfkeli at, yansımasını gördüğü cam kapıyı çifte atarak paramparça etti

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Brezilya'da bir diş kliniğinin cam kapısında yansımasını gören at, çifte atarak kapıyı paramparça etti. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Brezilya'da bir diş kliniğinin güvenlik kameraları sıra dışı bir anı kaydetti. Bahsi geçen görüntüde başıboş bir atın, cam kapıda kendi yansımasını görünce değişik hareketler sergilediği görülüyor.

Ardından kapıya doğru geri geri yaklaşan at, aniden çifte atmaya başlıyor. O esnada cam kapı gevşeyerek yere düşüp paramparça oluyor. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com / Salih Söğüt - 3.Sayfa

Brezilya Hayvanlar 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

ciziri :

cam cok dayanıklı

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