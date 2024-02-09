Öfkeli at, yansımasını gördüğü cam kapıyı çifte atarak paramparça etti

Brezilya'da bir diş kliniğinin güvenlik kameraları sıra dışı bir anı kaydetti. Bahsi geçen görüntüde başıboş bir atın, cam kapıda kendi yansımasını görünce değişik hareketler sergilediği görülüyor.

Ardından kapıya doğru geri geri yaklaşan at, aniden çifte atmaya başlıyor. O esnada cam kapı gevşeyerek yere düşüp paramparça oluyor. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.