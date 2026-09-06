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Odunpazarı'nda Uçak Eğitim Mühimmatı Bulundu

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir tarım arazisinde uçak eğitim mühimmatı olduğu değerlendirilen cisim bulundu. Ekipler güvenlik önlemi alırken, mühimmatın kontrollü şekilde imha edileceği açıklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir tarım arazisinde bulunan ve uçak eğitim mühimmatı olduğu değerlendirilen cisim için ekipler güvenlik önlemi aldı. Mühimmatın kontrollü şekilde imha edileceği öğrenildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Kalkanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tarım arazisinde çalışma yapan bir vatandaş, yerde mühimmat benzeri şüpheli bir cisim fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Jandarma Asayiş Timi ile Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri sevk edildi.

1980 yılına kadar askeri bölge olarak kullanılmış

Olay yerine gelen uzman ekiplerce yapılan ilk incelemede; üzerinde herhangi bir menşei ya da seri numarası yer almayan cismin, geçmiş yıllara ait bir uçak eğitim mühimmatı olabileceği değerlendirildi. Söz konusu arazinin 1980 yılına kadar askeri bölge olarak kullanıldığı, bu nedenle bölgede geçmiş dönemlerden kalma mühimmat kalıntılarına zaman zaman rastlandığı bilgisine ulaşıldı.

Çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri araziye giriş çıkışları sınırlandırırken, bulunan mühimmatın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Patlayıcı Mühimmat İmha (EOD) birimi tarafından kontrollü şekilde imha edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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