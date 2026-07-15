Haberler

Eskişehir'de Parkta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, Polis Memuru Müdahale Etti

Eskişehir'de Parkta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, Polis Memuru Müdahale Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay anında parkta bulunan izinli bir polis memuru, hızla müdahale ederek kavganın büyümesini engelledi. Yaralı Ö. Y., hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay anında, parkta bulunan bir polis memurunun müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı.

Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Edinilen bilgilere göre; Vadişehir Mahallesi Nevruz Caddesi üzerinde bulunan Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Anıl Gül Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, şahıslardan biri yanında taşıdığı bıçağı çıkardı.

O sırada parkta bulunan izinli bir polis memuru, durumu fark ederek hemen kavgaya müdahale etti. Olayın büyümesini engelleyen polis memuru, durumu hemen haber merkezine bildirerek olay yerine polis ve sağlık ekiplerini sevk etti.

Kavgada hafif şekilde yaralanan Ö. Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıltı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı

Bir isim daha suçladı: Beni de 90 milyon lira dolandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sadece filmlerde olur sanmayın! Hemşire kıyafeti giyerek bunu yaptı
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Henüz 6 yaşındaydı! Evlerinin bahçesinde korkunç şekilde can verdi
Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı

Asistanı tüm yaptıklarını tek tek anlattı: Kendi için beni de yaktı
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı

Süper Lig'de heyecan, sürpriz karşılaşmayla başlıyor
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Erdoğan'ın duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı