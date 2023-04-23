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Odunlukta çıkan yangının eve sıçramasını ekipler önledi

Odunlukta çıkan yangının eve sıçramasını ekipler önledi

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından eve sıçramadan söndürüldü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından eve sıçramadan söndürüldü.

Olay, Hanönü ilçesine bağlı Yenice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Yılmaz'a ait evin odunluğunda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, orman ve Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesi ile yangın eve sıçramadan söndürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu İtfaiye Hanönü 3. Sayfa Haberler

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