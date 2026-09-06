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Adıyaman'da Odunluk Yangını Hayvan Ağılına Sıçramadan Söndürüldü

Adıyaman'da Odunluk Yangını Hayvan Ağılına Sıçramadan Söndürüldü
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyünde bir hayvan ağılının yanındaki odunlukta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye çağrıldı. Ekipler, yangını hayvan ağılına sıçramadan söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hayvan ağılının yanında bulunan odunluk yandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Meydan köyünde bir vatandaşa ait hayvan ağılının yanında bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale eden köylüler yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın hayvan ağılına ulaşmadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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