Odessa açıklarında Türk denizcilerin bulunduğu römorköre İHA saldırısı: 2 ölü

Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa Limanı açıklarında aralarında 3 Türkiye ve 4 Azerbaycan vatandaşının bulunduğu römorköre peş peşe düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 Azerbaycanlı denizci hayatını kaybetti.

Somali bandıralı "TEDY" isimli römorkörün dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında İHA saldırısına uğradığı belirtildi. Saldırı sırasında geminin güvertesinde 4 Azerbaycan, 3 Türkiye, 2 Almanya ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere toplam 10 kişinin bulunduğu aktarıldı. Hasar gören geminin gece saatlerinde Romanya'nın Köstence Limanı'na doğru ilerlediği sırada yeniden İHA saldırısına maruz kaldığı ifade edildi. Saldırılar sonucu Azerbaycan vatandaşı denizciler Aslan Aliyev ve Asim Gasımov'un hayatını kaybettiği, İmran Novruzov ve Rauf Aliyev'in ise yaralandığı öğrenildi.

Azerbaycan'dan açıklama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralı 2 Azerbaycanlının Ukrayna'nın Çornomorsk şehir hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, ülkemizin diplomatik temsilcilikleri ve ilgili ülkelerin yetkili makamlarıyla koordinasyon halindedir. Yaralı vatandaşlarımızın tıbbi muayene ve tedavilerinin ardından onları ülkeye geri getirmek, gerekli konsolosluk desteğini sağlamak ve cenaze işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli önlemler alınmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan vatandaşlarına askeri operasyonların devam ettiği veya güvenlik durumunun istikrarsız olduğu bölgelere seyahat etmekten, bu bölgelerde çalışma faaliyetinde bulunmaktan veya bu güzergahlarda çalışan gemiler de dahil olmak üzere araçlarda çalışmaktan kaçınma çağrısı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı