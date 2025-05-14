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Ödemiş'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ödemiş'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobil, sollama yaparken önündeki kepçeli traktöre çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa S. (69) yönetimindeki 35 AET 388 plakalı otomobil, Ödemiş'ten Sekiköy istikametine seyir halindeyken aynı şeritte ilerleyen Hakan Ç. (37) idaresindeki 35 CGG 528 plakalı traktörü sollamak istedi. Bu esnada, yolun sol tarafından anayola çıkan Sedat Ç. (46) yönetimindeki 35 BVR 405 plakalı kepçeli traktöre çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak önündeki römorklu traktöre de arkadan çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mustafa S. ile yanında yolcu olarak bulunan Sevgi S. (65) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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