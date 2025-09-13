Ödemiş'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Ödemiş Ovakent İl Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 CJD 601 plakalı motosiklet ile seyir halinde bulunan Ümit Kılınç (35), karşı istikametten gelen ve sola dönüş yapmaya çalışan Tuncel Ebret'in (51) kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savrulurken, Ümit Kılınç'ın kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan Emin Yorulmaz (33) da yaralandı. Kazada tescilsiz motosikletin sürücüsü Tuncel Ebret'in hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Emin Yorulmaz'ın ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR