Haberler

Ödemiş'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ödemiş'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı. Kazada 35 yaşındaki Ümit Kılınç ve onunla birlikte olan Emin Yorulmaz yaralanırken, tescilsiz motosikleti kullanan Tuncel Ebret'in durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Ödemiş Ovakent İl Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 CJD 601 plakalı motosiklet ile seyir halinde bulunan Ümit Kılınç (35), karşı istikametten gelen ve sola dönüş yapmaya çalışan Tuncel Ebret'in (51) kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savrulurken, Ümit Kılınç'ın kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan Emin Yorulmaz (33) da yaralandı. Kazada tescilsiz motosikletin sürücüsü Tuncel Ebret'in hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Emin Yorulmaz'ın ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti

Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip kafasına sıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı

Konser coşkusu hastanede bitti! Hayranları büyük panik yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.