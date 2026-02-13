Haberler

Ödemiş'te heyelan: Göçük altında kalan araç hurdaya döndü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen heyelanda, park halindeki bir otomobil göçük altında kalarak hurdaya döndü. Araç içinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi. Yerel yetkililer, heyelan riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Hamamköy Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda göçük altında kalan araç hurdaya dönerken aracın içinde kimsenin bulunmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede günlerdir etkili olan sağanak yağış nedeniyle Hamamköy girişinde toprak kayması yaşandı. Bu sırada yolda park halinde olan 35 DKU 81 plakalı otomobil göçük altında kaldı. Araç hurdaya dönerken araç içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Bu yıl yağışların oldukça fazla olduğunu ve toprağın suya doyduğunu belirten Hamamköy Muhtarı Mehmet Gelen, "Önceki gün başka bir heyelan nedeniyle Köşk-Ödemiş yolu kapandı. Şu anda trafik akışı alternatif bir güzergahtan veriliyor. Her gün başka bir yerde heyelan yaşanıyor. Vatandaşlarımızın gerek yolculuk esnasında gerekse araç park ederken heyelan riskine karşı duyarlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Çok şükür can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı" diye konuştu. - İZMİR

