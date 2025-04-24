Ödemiş'te Dolu Yağışı Araziyi Beyaza Bürüdü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dolu yağışı meydana geldi. Küre Mahallesi'ndeki dağlık araziler beyaza büründü.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından başlayan dolu yağışı nedeniyle, Küre Mahallesi'ndeki dağlık araziler beyaza büründü.
Öğle saatlerinde, İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışının ardından her yer beyaza bürünürken, görüntü adeta kar yağışını andırdı.
Etkili olan dolu yağışının ardından bölgedeki dağlık arazi bembeyaz olurken, Küre Mahallesi Muhtarı Gökhan Gültekin, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa