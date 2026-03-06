Hakkında 34 yıl hapis cezası bulunan şüpheli dron destekli operasyonla yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hakkında 34 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, polis ekiplerinin düzenlediği dron destekli operasyonla yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E.'nin (37) saklandığı adres tespit edildi. Ekipler, belirlenen adrese dron destekli bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ikametin kapısı koçbaşı kullanılarak kırıldı ve içeri girildi. Polis ekipleri ev içerisinde detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda N.E., yatak odasında bulunan yatağın altındaki zemin içerisine açılmış gizli bir bölmede saklandığını tespit etti.. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Emniyette şüpheli hakkında yapılan GBT sorgulamasından N.E.'nin kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, fuhşa teşvik etmek ve 6136 sayılı kanuna muhalefet başta olmak üzere farklı suçlardan arandığı belirlendi. Toplam 34 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen N.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı