Ocakta unutulan düdüklü tencere mahalleliyi korkuttu Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ocakta unutulan düdüklü tencere paniğe neden oldu. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ocakta unutulan düdüklü tencere paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çay Mahallesi Pazar Sokak'ta N.Ş.'ye ait evin ikinci katında ocakta unutulan düdüklü tencere korkulu anlar yaşattı. Ev sahibi N.Ş. pazara gitmeden önce ocağa düdüklü tencereyi koydu. Yemeğin altını kapatmayı unutarak pazar alışverişine çıkan N.Ş., eve döndüğünde yoğun dumanla karşılaşınca komşularından yardım istedi. Mahalle sakinleri hemen itfaiye ve polisi aradı. Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine en kısa sürede gelerek müdahalede bulunurken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yanan düdüklü tencere itfaiye ekipleri tarafından söndürüldükten sonra çöpe atıldı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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