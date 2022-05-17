İzmit'te 200 kiloluk obez hasta evine vinçle çıkarıldı - Haberler

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İzmit'te 200 kiloluk obez hasta evine vinçle çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmit'te hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki hasta, birinci kattaki evine vinçle taşındı.

Dün akşam saatlerinde İzmit Topçular Mahallesi Gürbüz Sokak üzerinde meydana gelen olayda obezite ve kalp hastası olduğu öğrenilen yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki H.İ., kalbindeki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

MERDİVENLERİ ÇIKAMADI

Ambulans ile evinin bulunduğu sokağa getirilen H.İ., kot farkı nedeniyle birinci kattaki evinin merdivenlerini çıkamadı. Bunun üzerine H.İ.'nin yakınları itfaiyeden yardım istedi.

VİNÇ GETİRİLDİ

İtfaiye ekibi, sedyeye yatırılan kadını vinç yardımıyla evinin kapısının önüne kadar taşıdı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Obezite, Kocaeli, Kalp, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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