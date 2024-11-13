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Nusret'in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi

Nusret'in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi
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Ünlü iş insanı Nusret Gökçe'nin banka hesabından sahte vekaletname kullanılarak 200 bin TL çekildi.

İş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe'nin banka hesabı akılalmaz bir yöntemle soyuldu. Sahte vekaletname kullanan bir şahıs Gökçe'nin hesabından 200 bin TL çekti.

SAHTE VEKALETNAME İLE BANKA HESABINA ERİŞTİ

Şanlıurfa'da İ.A.B. isimli şüpheli ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe adına düzenlediği sahte vekaletname ile Gökçe'nin banka hesabına erişerek 200 bin TL çekti. Banka yetkilileri işlemi şüpheli bularak bankadan çıkan İ.A.B.'nin durumunu emniyet birimlerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri bankadaki kamera kayıtlarından dolandırıcılık olayına karışan şüphelinin eşkalini tespit etti. Polis ekipleri olay sonrası bankadan ayrılan İ.A.B.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan incelemelerde, şüphelinin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından İ.A.B. isimli şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A.B., 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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